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Шварцман примет участие в тестах «Феррари» в конце января

18:17
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«Феррари» объявила список участников тестовых заездов, которые пройдут с 25 по 30 января.

В первый день тестов, 25 января за руль болида итальянской команды образца 2018 года сядут три гонщика академии — Джулиано Алези, Маркус Армстронг и россиянин Роберт Шварцман. 26 января «Феррари» будет пилотировать Шарль Леклер, 27 и 28 января — Карлос Сайнс.

Помимо Сайнса, 28 января за руль болида сядет Мик Шумахер. Немец проведет утреннюю сессию 29 января, а последним пилотировать будет Каллум Айлотт.

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