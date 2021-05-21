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Шварцман попал в аварию на первом круге гонки «Формулы-2» в Монако и сошел с дистанции

13:16
Роберт Шварцман. Фото Twitter
Роберт Шварцман. Фото Twitter
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Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман попал в аварию на первом круге первой гонки в Монако.

Пилот стартовал с 9-го места и столкнулся с ограждением в третьем повороте, сломав переднее крыло. После инцидента россиянин заехал в боксы и проехал еще один круг, после чего вернулся в гараж и закончил гонку.

Шварцман занимает 8-е место в личном зачете «Формулы-2» с 16 очками, для него этот сход стал вторым в сезоне-2021. «Формула-2» проведет еще 2 гонки в Монако, вторая состоится в субботу, третья — в воскресенье.

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