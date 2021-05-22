Шварцман получил два очка благодаря дисквалификации победителя второй гонки «Формулы-2» в Монако

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према», получил два очка по итогам второй гонки этапа «Формулы-2» в Монако благодаря дисквалификации победителя заезда.

Выигравший гонку пилот «Хайтек» Лиам Лоусон был дисквалифицирован, поскольку на его болиде использовалась не соответствующая правилам картография педали газа. Победителем заезда стал Дэн Тиктум из «Карлин», партнер Шварцмана по команде Оскар Пиастри занял второе место, а третье место занял эстонец Юри Випс из «Хайтек». Шварцман поднялся с 11-го места на 10-е и получил два бонусных очка за самый быстрый круг в гонке. По правилам «Формулы-2», очки за быстрый круг может получить только пилот, попавший в десятку лучших.

Шварцман идет на 9-м месте в личном зачете «Формулы-2» с 18 очками. У идущего 7-м Юри Випса и Тео Пуршера такое же количество очков, но они обгоняют россиянина по дополнительным показателям. Сегодня, 22 мая состоится последняя гонка «Формулы-2» в Монако, начало — в 18.15 (мск).