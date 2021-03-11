Шварцман подвел итоги тестов «Формулы-2»

Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман подвел итоги предсезонных тестов.

«Тесты прошли достаточно хорошо. Квалификационные показатели были неплохими, чувствуется потенциал, хотя нам еще надо улучшить несколько вещей. В целом, я остался доволен своим темпом в режиме симуляции гонки, хотя с новыми жесткими шинами труднее обращаться, чем с прошлыми. У них меньше сцепление с дорогой и их износ сложнее контролировать. В любом случае, мы вплотную подобрались к своему пределу, собрали всё воедино, но и знаем, над чем еще поработать. С нетерпением жду начала сезона. Я планирую подойти к нему со свежей головой, позитивным настроем и постараюсь быть на высоте с самого начала», — приводит сайт SMP Racing слова Шварцмана.

Во время тестов в Бахрейне Шварцман проехал 158 кругов, его лучшее время круга составило 1.42,57.

В сезоне-2021 Шварцман будет выступать за команду «Према». Сезон в «Формуле-2» стартует 28 марта, первая гонка пройдет в Бахрейне.