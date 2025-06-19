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Ральф Шумахер: «Хюлькенберг мог бы стать идеальным партнером для Ферстаппена»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-пилот «Формулы-1», а ныне комментатор Ральф Шумахер считает, что Нико Хюлькенберг из «Кик-Заубера» был бы отличным напарником для Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Хюлькенберг хорошо сработался бы с Ферстаппеном — у них хорошие отношения, и Макс, думаю, был бы им доволен. Он явно ценил бы его выше, чем некоторых прежних партнеров. Но, увы, все сложилось иначе. Впрочем, Нико неплохо начал с «Ауди» — команда понемногу прогрессирует, так что пожелаем им удачи», — приводит слова Шумахера GPblog.

Сейчас напарником Ферстаппена в «Ред Булл» является Юки Цунода.

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Формула-1
Макс Ферстаппен
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