Шумахер: «Счастлив, что буду в «Формуле-1». Просто теряю дар речи»

Немецкий пилот Мик Шумахер прокомментировал подписание контракта с «Хаас». 21-летний немец дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021.

— Я счастлив от того, что буду в «Формуле-1» в следующем году, просто теряю дар речи, — приводит пресс-служба «Хаас» слова Шумахера. — Я благодарю «Хаас» и академию «Феррари» за доверие. Также, хочу сказать спасибо моим родителям — я обязан им всем, что у меня есть. Я всегда верил, что реализую мечту и попаду в «Формулу-1».

Шумахер будет выступать за «Хаас» вместе с россиянином Никитой Мазепиным.