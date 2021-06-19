Шумахер разбил болид в квалификации «Гран-при Франции»
16:45
Пилот «Хааса» Мик Шумахер разбил болид во время квалификации «Гран-при Франции». Во время первого сегмента немец вылетел с трассы и врезался в заградительный барьер. Сам гонщик не пострадал.
При этом Шумахер вышел во второй сегмент квалификации, его партнер по «Хаасу» россиянин Никита Мазепин не смог.
Ранее в аварию во время квалификации также попал пилот «Альфа Таури» Юки Цунода.
«Гран-при Франции» проходит с 18 по 20 июня. По итогам первой практики российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 18-е место, во второй практике россиянин занял последнюю, 20-ю строчку. В третьей практике его машину развернуло.
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