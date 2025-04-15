Шумахер ожидает ухода Ферстаппена из «Ред Булл»

Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что гонщик Макс Ферстаппен может скоро покинуть «Ред Булл».

«Я убежден, что если до гонки в Имоле обновления «Ред Булл» не дадут эффекта, а тесты двигателя 2026 года покажут слабые результаты, Макс Ферстаппен точно уйдет из команды. Сейчас он демонстрирует феноменальную разницу в скорости — такой пилот нужен любой команде. Думаю, его ждет новый вызов в «Астон Мартин», где есть и Эдриан Ньюи, и «Хонда», и современная инфраструктура. Там он сможет достичь еще большего», — рассказал Шумахер Racingnews365.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.