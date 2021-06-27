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Шумахер объяснил, почему на первом круге «Гран-при Штирии» пропустил Мазепина

27 июня 2021, 23:01
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Гонщик «Хааса» Мик Шумахер объяснил, почему пропустил вперед партнера по команде Никиту Мазепина на первом круге «Гран-при Штирии». 

«Я выбрал неправильную линию в третьем повороте, был за Эстебаном Оконом. Перед нами произошла авария, мне пришлось сильно затормозить, и я, так сказать, застрял за ней, — приводит Motorsport-Total слова Шумахера. - В грязном воздухе было трудно ехать за Никитой, особенно в быстрых поворотах. Это также повысило температуру в шинах, что усложнило нам жизнь. Но как только мы оказались на открытом воздухе и никого не было впереди - темп сразу появился. Мы с Никитой оставляли друг другу место, все было хорошо. У нас было обсуждение внутри команды, все хорошо».

На «Гран-при Штирии», который прошел в воскресенье, 27 июня, 22-летний россиянин занял 18-е место, 22-летний немец приехал 16-м.

Дополнительная информация:

https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/mick-schumacher-gewinnt-teamduell-gegen-karotte-masepin-21062725

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