Шумахер назван самым влиятельным человеком в истории «Формулы-1». В финале он победил Экклстоуна

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер назван самым влиятельным человеком в истории «Королевских гонок». Официальный сайт «Формулы-1» устроил голосование по системе плей-офф.

Шумахер в первом раунде победил Ники Лауду (56 процентов против 44), затем Айртона Сенну (52 против 48) и Хуана Мануэля Фанхио (72 против 28).

В полуфинале Шумахер сошелся с Энцо Феррари, основателем концерна «Феррари», за команду которого выступал на протяжении многих лет. Болельщики отдали «Красному барону» 54 процента голосов, Феррари получил 46.

Наконец соперником Шумахера по «финалу» стал многолетний руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун. Немец одержал уверенную победу — 61 процент голосов против 39.