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Сегодня, 21:44

Шумахер назвал причину аварии на «Гран-при Монако»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал аварию, в которую попал на «Гран-при Монако».

«Я чувствую себя нормально, но это очень сильно раздражает. С точки зрения темпа, мы определенно были на высоте, и надо было только удержаться на трассе. К сожалению, я не смог этого сделать. Я слишком резко зашел в поворот, возможно, около 10 сантиметров дальше, и этого достаточно, чтобы потерять сцепление, которое в результате и привело к тому, что произошло», — приводит слова Шумахера Motorsportweek.

Пилот «Хааса» на «Гран-при Монако» потерял контроль над своим болидом и врезался в барьеры. В результате аварии машину разломило пополам.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/05/29/schumacher-went-10-centimetres-too-wide-before-accident/
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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