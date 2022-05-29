Шумахер назвал причину аварии на «Гран-при Монако»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал аварию, в которую попал на «Гран-при Монако».

«Я чувствую себя нормально, но это очень сильно раздражает. С точки зрения темпа, мы определенно были на высоте, и надо было только удержаться на трассе. К сожалению, я не смог этого сделать. Я слишком резко зашел в поворот, возможно, около 10 сантиметров дальше, и этого достаточно, чтобы потерять сцепление, которое в результате и привело к тому, что произошло», — приводит слова Шумахера Motorsportweek.

Пилот «Хааса» на «Гран-при Монако» потерял контроль над своим болидом и врезался в барьеры. В результате аварии машину разломило пополам.