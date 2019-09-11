Шумахер находится в сознании. Ему предстоит операция

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, тайно госпитализированный в клинику Парижа, находится в сознании, cообщает Le Parisien со ссылкой на персонал клиники.

Как отмечалось ранее, при транспортировке Шумахера тщательно скрывали от посторонних лиц, закрыв носилки специальным чехлом. Его сопровождали около 10 врачей. Ожидается, что немецкому гонщику будут пересаживать стволовые клетки в сердечную ткань.

29 декабря 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Более 5 месяцев он находился в коме, из которой его вывели только в начале сентября 2014 года. После травмы он ни разу не появлялся на публике.