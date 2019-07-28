Штраф пилотов "Альфа Ромео" позволил Хэмилтону и Кубице набрать очки на "Гран-при Германии"

Оба пилота "Альфа Ромео" оштрафованы после финиша гонки "Гран-при Германии". Кими Райкконен и Антонио Джовинацци завершили гонку в очковой зоне, однако оба были наказаны штрафными 30 секундами.

После этого штрафа на 7-е место поднялся Ромен Грожан из "Хааса", а его партнер по команде Кевин Магнуссен оказался 8-м. В очковую зону попал Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", ставший 9-м, а также Роберт Кубица на "Уильямсе", который оказался 10-м в классификации – это очко стало единственным пока для британской команды в нынешнем сезоне.

Стюарды в своем решении опираются на пункт статьи регламента, который запрещает пилоту управлять машиной с посторонней помощью – а гонщики получили запрещенную информацию от инженеров по радио в режиме машины безопасности. В "Альфа Ромео" пообещали оспорить решение.