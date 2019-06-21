Штраф Феттеля на "Гран-при Канады" оставлен в силе

Международная автомобильная федерация (FIA) оставила в силе штраф, который лишил пилота "Феррари"​ Себастьяна Феттеля победы на "Гран-при Канады". Немец получил пятисекундный штраф за небезопасное возвращение на трассу после своей ошибки, из-за чего едва не выбил в стену "Мерседес" Льюиса Хэмилтона. "Феррари" подала в FIA запрос на пересмотр решения.

​– Нет никаких новых существенных и значимых деталей, которые были бы недоступны во время гонки. Таким образом, результат не меняется, – сообщил журналист Тоби Грюнер в своем Твиттере.

Таким образом, Льюис Хэмилтон остался первым в итоговой классификации "Гран-при Канады", Себастьян Феттель – вторым.

Decision in Vettel/Hamilton case after Ferrari hearing:



There are no significant and relevant new elements which were unavailable to the parties at the time of the competition concerned. So the result stays unchanged. #AMuS #F1 — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) 21 июня 2019 г.

Судьи лишили Феттеля победы в Канаде. Зачем они убивают гонки?