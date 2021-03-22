Руководитель «Хаас» заявил, что любые заработанные очки станут для команды фантастическим результатом

Руководитель команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о целях на сезон-2021 и что будет считать хорошим результатом.

«Я думаю, у нас есть несколько вещей, которые будут поддерживать нашу мотивацию в течение года. У нас есть два молодых пилота, которых нам нужно развивать, и мы будем развиваться в течение всего года. Я уверен, что это вызовет некоторое волнение. Тогда светом в конце туннеля станет 2022 год, когда мы вернемся в полную силу, потому что в прошлом году мы перегруппировались и сделали шаг назад, чтобы сделать два шага вперед.

Если на каком-то этапе мы сможем заработать один или два очка — будет фантастический результат. Но мы реалисты, и набирать очки будет сложно. Пока мы учимся, мы развиваемся и можем вернуться туда, где были в прошлом», — цитирует Штайнера официальный сайт «Хааса».

Пилоты «Хаас» россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер дебютируют в «Формуле-1» в сезоне-2021.

Первый этап «Гран-при» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.