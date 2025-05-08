Формула-1
8 мая, 17:35

Штайнер — о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «Он не жалеет, это была мечта»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Льюис прекрасно понимал, на что подписывается. Для него это было чем-то вроде жизненной миссии — завершить карьеру в «Скудерии». Ведь это мечта многих гонщиков. Конечно, он рассчитывал, что дела пойдут лучше, но времени все исправить еще достаточно.

Не думаю, что он жалеет. Да, ему непросто — он явно недоволен нынешней ситуацией, но это часть вызова», — заявил Штайнер в интервью Racingnews365.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
