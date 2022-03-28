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28 марта, 20:00

Штайнер рассказал, сколько «Хаас» потратит денег на восстановление машины после аварии Шумахера

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, сколько придется потратить денег на восстановление болида после аварии Мика Шумахера.

Он попал в аварию во втором сегменте квалификации «Гран-при Саудовской Аравии» и полностью разбил машину.

«Шасси само по себе не разрушено, — приводит слова Штайнера RaceFans. — Боковая часть — да, но ее можно заменить. Конечно, мы как следует обследуем шасси, но все выглядит не так плохо. С мотором похожая ситуация. В «Феррари» мне сказали, что все нормально. Батарея тоже цела, но все остальное сломано.

Считаю, что ущерб довольно большой, потому что уничтожены все подвески, не считая передней левой. Другие превратились в карбоновую пыль. Не могу назвать сумму, но списаны коробка передач, весь корпус, воздуховоды, так что, я бы сказал, между полумиллионом и миллионом долларов».

Шумахер не смог принять участия в гонке. Следующий этап «Формулы-1» «Гран-при Австралии» пройдет с 8 по 10 апреля.

Источник: https://www.racefans.net/2022/03/28/schumachers-33g-jeddah-crash-leaves-haas-with-repair-bill-of-up-to-1-million/
Формула-1
Хаас
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