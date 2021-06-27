Руководитель «Хаас» Штайнер рассказал об отличиях Мазепина и Шумахера

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о различиях пилотов команды Никиты Мазепина и Мика Шумахера.

«Это гонки, и логично, что я не могу отдавать предпочтение кому-либо из пилотов. Будь то Никита или Мик — у каждого свои особенности. У одного больше фанатов, у другого больше денег. Можно смотреть на ситуацию таким образом, но необходимо действовать честно», — рассказал Штайнер Sky Deutschland.

Шумахер и Мазепин неоднократно были близки к столкновению во время последних гонок на «Гран-при Франции» и «Гран-при Азербайджана». Оба пилота проводят дебютный сезон в «Формуле-1».