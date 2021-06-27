Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Руководитель «Хаас» Штайнер рассказал об отличиях Мазепина и Шумахера

15:37
Теги:

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о различиях пилотов команды Никиты Мазепина и Мика Шумахера.

«Это гонки, и логично, что я не могу отдавать предпочтение кому-либо из пилотов. Будь то Никита или Мик — у каждого свои особенности. У одного больше фанатов, у другого больше денег. Можно смотреть на ситуацию таким образом, но необходимо действовать честно», — рассказал Штайнер Sky Deutschland.

Шумахер и Мазепин неоднократно были близки к столкновению во время последних гонок на «Гран-при Франции» и «Гран-при Азербайджана». Оба пилота проводят дебютный сезон в «Формуле-1».

Дополнительная информация:

https://www.sky.de/

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Девушка приютила бездомного пса, шедшего за ее машиной
Какой секрет хранит дата рождения и как по ней узнать судьбу
Таран ворот посольства России в Минске попал на видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд