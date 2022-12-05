Штайнер рассказал, что «Хаас» рассматривал Джовинацци на замену Шумахеру

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, что американская команда рассматривала итальянца Антонио Джовинацци в качестве основного пилота на сезон-2023.

«Джовинацци был в начале списка гонщиков. Но потом, я думаю, мы приняли лучшее решение для команды. Очевидно, что у каждого есть свое мнение о гонщиках, но для нас, чтобы сделать то, что мы хотим сделать в данный момент, и продвинуть команду вперед, Нико был лучшим вариантом», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

В сезоне-2023 «Хаас» будут представлять датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг.

28-летний Джовинацци выступал в «Формуле-1» в 2017 году за «Заубер», а также с 2019 по 2021 год — за «Альфа Ромео». В сезоне-2022 итальянец был тест-пилотом «Хаас».