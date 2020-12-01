Штайнер ответил на обвинения в подписании Мазепина из-за денег

Технический директор «Хаас» Гюнтер Штайнер ответил на обвинения в том, что российский гонщик Никита Мазепин пришел в команду из-за больших спонсорских денег, которые он может принести.

«Часто слышишь разговоры о рента-драйверах и том, сколько спонсорских денег они могут принести команде. Не забывайте, многие попали в «Королевские гонки» благодаря деньгам. Хватает хороших пилотов, которые сначала приходили со спонсором. Сразу приходит на ум Серхио Перес, которого только и называли рента-драйвером. А сейчас он очень часто заезжает на подиум», — цитирует Штайнера RaceFans.

Также руководитель «Хааса» обратил внимание на то, что Мазепин был одним из лучших в «Формуле-2» по итогам нынешнего сезона, где занял второе место. По его мнению, это хорошо, что даже на втором по классу уровне гонок у пилотов уже есть хорошие спонсоры.

Никита Мазепин подписал долгосрочный контракт с «Хаас», сообщила ранее в этот же день пресс-служба команды.

Мазепин уже был в команде «Формулы-1» «Форс Индия» с 2016 по 2018 год в качестве резервного пилота.

Сам Мазепин также прокомментировал переход в «Хаас».

«Стать пилотом «Формулы-1» — мечта всей моей жизни, — приводит официальный сайт «Хааса» слова Мазепина. — Я очень ценю доверие, которое оказали мне Джин Хаас, Гюнтер Штайнер и вся команда».

Сезон-2020 Мазепин проводит в «Формуле-2» в составе Hitech Grand Prix, на его счету победа в одной гонке и третье место в общем зачете.