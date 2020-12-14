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Шлем Феттеля продан за 255 тысяч евро

15:18
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Радужный шлем, который носил гонщик «Феррари» Себастьян Феттель в Турции и Бахрейне, продан на аукционе за 225 тысяч евро, сообщает Autosport.

Вырученные от продажи шлема средства будут поделены поровну между двумя благотворительными организациями Уганды и Того и пойдут на образовательные инициативы для детей.

Напомним, на «Гран-при Абу-Даби» Феттель провел последнюю гонку в карьере в составе «Феррари». Со следующего сезона немец будет выступать за «Астон Мартин».

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