Шлем Феттеля продан за 255 тысяч евро

Радужный шлем, который носил гонщик «Феррари» Себастьян Феттель в Турции и Бахрейне, продан на аукционе за 225 тысяч евро, сообщает Autosport.

Вырученные от продажи шлема средства будут поделены поровну между двумя благотворительными организациями Уганды и Того и пойдут на образовательные инициативы для детей.

Напомним, на «Гран-при Абу-Даби» Феттель провел последнюю гонку в карьере в составе «Феррари». Со следующего сезона немец будет выступать за «Астон Мартин».