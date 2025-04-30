Шлем Айртона Сенны продали за рекордную сумму на аукционе

На аукционе RM Sotheby's продали шлем трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенны за рекордную сумму, сообщает The Athletic.

За шлем бразильца заплатили 965 тысяч долларов. Он выступал в нем на «Гран-при Бельгии» в 1992 году.

Предыдущий рекорд был установлен при продаже шлема нынешнего пилота «Феррари» Шарля Леклера — в 2023 году за него выручили 352 тысячи долларов.

Сенна трагически погиб в результате аварии на «Гран-при Сан-Марино» в Имоле в 1994 году.