Шесть команд «Формулы-1» протестуют против изменения регламента, направленного на борьбу с галопированием

Шесть команд «Формулы-1» протестуют против изменения регламента, направленного на борьбу с галопированием, сообщает Autosport.

По информации источника, против изменения выступают «Феррари», «Ред Булл», «Альфа Таури», «Альфа Ромео», «Хаас» и «Уильямс».

ФИА планирует поднять края днища на 25 мм, поднять горловину диффузора и жесточить тесты на латеральный изгиб днища.

Отметим, что организации не требуется разрешение от команд, если изменения необходимы для обеспечения безопасности.

Отмечается, что команды пытаются убедить президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, что эти изменения нельзя оправдать необходимостью обеспечить безопасность.