Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:21

Шесть команд «Формулы-1» протестуют против изменения регламента, направленного на борьбу с галопированием

Читать «СЭ» в

Шесть команд «Формулы-1» протестуют против изменения регламента, направленного на борьбу с галопированием, сообщает Autosport.

По информации источника, против изменения выступают «Феррари», «Ред Булл», «Альфа Таури», «Альфа Ромео», «Хаас» и «Уильямс».

ФИА планирует поднять края днища на 25 мм, поднять горловину диффузора и жесточить тесты на латеральный изгиб днища.

Отметим, что организации не требуется разрешение от команд, если изменения необходимы для обеспечения безопасности.

Отмечается, что команды пытаются убедить президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, что эти изменения нельзя оправдать необходимостью обеспечить безопасность.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/fia-facing-rebellion-over-2023-f1-floor-changes/10341551/
Формула-1
Альфа Ромео
Альфа Таури
Ред Булл
Уильямс
Феррари
Хаас
2
12
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
Ведущий «Есть тема» Антон Анисимов: «Сначала люди сами делают интервью с каминг-аутом, а потом запрещают нам говорить об этом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс потеряет 10 позиций на старте «Гран-при Франции»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости