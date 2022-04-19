Шарля Леклера обокрали, когда он фотографировался с фанатами во время прогулки

Пилота «Феррари» Леклера обокрали, когда он фотографировался с фанатами во время прогулки

Пилота «Феррари» Шарля Леклера обокрали во время прогулки, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на тренера гонщика по физподготовке Андреа Феррари.

Инцидент произошел в понедельник вечером в городе Виареджо (Италия). Леклер вместе со своим тренером по физподготовке и друзьями отправился на прогулку, во время которой неизвестные люди представились поклонниками гонщика и попросили сфотографироваться с ним.

В результате, у монегаска украли часы Rolex из уникальной коллекции, стоимость которых оценивается в несколько тысяч евро. Спортсмен обнаружил пропажу спустя несколько минут после того, как представившиеся его поклонниками люди скрылись. Полиция Виареджо начала расследование.

Ближайший этап «Формулы-1» — «Гран-при Эмилии-Романьи» — пройдет в Имоле с 22 по 24 апреля.