Леклер: «Мы готовились к квалификации, а не к гонке»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что сосредоточен на подготовку к квалификации «Гран-при Монако».

«Сложный день, поскольку машина ведет себя совсем не так, как должна. Нам предстоит как следует изучить настройки машины и поработать, чтобы завтра у меня были правильные ощущения от SF-23. На этой трассе все зависит от квалификации, поэтому мы не проводили симуляцию гонки, а сосредоточились на том, чтобы как можно лучше подготовиться к субботней сессии», — сказал Леклер после практики.

Леклер занял вторую строчку по итогам второй тренировки «Гран-при Монако».

25-летний монегаск занимает седьмую строчку в личном зачете, набрав 34 очка в пяти гонках. Лидирует — Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (119 очков).

Квалификации «Гран-при Монако» пройдет 27 мая. Начало — в 17:00 по мск. Гонка стартует 28 мая в 16:00 по мск.