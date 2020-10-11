Шарль Леклер: «Я удивлен результату квалификации. Новинки «Феррари» пока работают»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил работу болида в квалификации «Гран-при Айфеля».

— Я удивлен, что мы смогли попасть на 4-е место, особенно с учетом погоды, — приводит Racefans слова Леклера. — Думал, что в холод у нас будут проблемы. С самого начала сезона нам было трудно заставить резину работать в холодных условиях, но в квалификации все сработало, как надо. Четвертое место — отличный результат. Безусловно, сработали и некоторые новинки, которые мы привезли. Сейчас мы не разрабатываем новинок, которые значительно улучшили бы время круга, просто небольшие обновления, которые оптимизируют работу болида. Пока новинки работают хорошо. Каждый раз, когда мы устанавливаем какое-то улучшение, оно срабатывает, и это важно, ведь раньше такого не происходило. Команда начинает строить прочный фундамент болида.