Шарль Леклер: «Я сосредоточен на работе, а разговоры не имеют значения»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, что старается не обращать внимания на прогнозы, которые даются на предстоящий сезон. По его словам, до гонок трудно судить о раскладе сил в пелотоне.

— Честно говоря, я сосредоточен только на работе, — цитирует Crash Леклера. — А все остальное — разговоры, которые не имеют значения. Я просто работаю над улучшением результатов. У нас много дел, требуется предельная концентрация. За прошлый год мы приблизились к «Мерседесу», улучшили машину. Нужно сосредоточиться на себе и сделать новый шаг вперед, чтобы не отставать от лидера.