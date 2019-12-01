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Шарль Леклер: «Я буду рисковать, потому что мне нужно опередить Ферстаппена»

08:16
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер предупредил, что на самом старте «Гран-при Абу-Даби» будет агрессивен. Монегаск в квалификации показал четвертый результат, но из-за штрафа Валттери Боттаса будет стартовать третьим в гонке.

— Я с самого начала буду рисковать, — цитирует GP Today Леклера. — Мне нужно рискнуть, чтобы сразу опередить Ферстаппена, потому что я должен финишировать впереди него в чемпионате. Отдам все в гонке.

Почему в квалификации не успел на вторую попытку? Это жизнь. Иногда такое случается. Я не знаю, не повезло нам, или мы могли все сделать лучше. Проанализируем это, чтобы понять, что пошло не так.

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