Шарль Леклер: «Я буду рисковать, потому что мне нужно опередить Ферстаппена»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер предупредил, что на самом старте «Гран-при Абу-Даби» будет агрессивен. Монегаск в квалификации показал четвертый результат, но из-за штрафа Валттери Боттаса будет стартовать третьим в гонке.

— Я с самого начала буду рисковать, — цитирует GP Today Леклера. — Мне нужно рискнуть, чтобы сразу опередить Ферстаппена, потому что я должен финишировать впереди него в чемпионате. Отдам все в гонке.

Почему в квалификации не успел на вторую попытку? Это жизнь. Иногда такое случается. Я не знаю, не повезло нам, или мы могли все сделать лучше. Проанализируем это, чтобы понять, что пошло не так.