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Шарль Леклер: «Я буду оставлять Феттелю больше места на трассе»

20:47
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Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер заявил, что будет оставлять больше места на трассе своему партнеру по команде Себастьяну Феттелю.

На «Гран-при Бразилии» прошлого сезона Феттель и Леклер сошли с трассы из-за столкновения. Во многом из-за этого схода монегаск упустил третье место в чемпионате, которое досталось пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену.

— Мы оба вынесли урок из столкновения в Бразилии. Нам с Себом дозволено бороться между собой, но при этом мы не должны забывать, что являемся напарниками, — цитирует Леклера Autsoport. — Мы — одна команда. Такое не должно повториться. Я буду оставлять Феттелю больше места на трассе.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/61078-sharl-lekler-ya-budu-ostavlyat-fettelyu-bolshe-mesta-na-trasse

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