Леклер: «Очень жаль, что гонку в Имоле отменили, но безопасность превыше всего»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу отмены «Гран-при Эмилия-Романьи».

«Очень жаль, что так получилось в Имоле, но безопасность превыше всего. Безопасность каждого — это приоритет. Я думаю, что это было правильно, хотя для нас это должна была быть домашняя гонка», — приводит слова Леклера La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что «Феррари» пожертвует 1 миллион евро пострадавшим от наводнения в Имоле.

«Гран-при Эмилия-Романьи» должен был состояться с 19 по 21 мая, но был отменен из-за сильных ливней и наводнения.