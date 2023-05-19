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Сегодня, 12:48

Леклер: «Очень жаль, что гонку в Имоле отменили, но безопасность превыше всего»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу отмены «Гран-при Эмилия-Романьи».

«Очень жаль, что так получилось в Имоле, но безопасность превыше всего. Безопасность каждого — это приоритет. Я думаю, что это было правильно, хотя для нас это должна была быть домашняя гонка», — приводит слова Леклера La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что «Феррари» пожертвует 1 миллион евро пострадавшим от наводнения в Имоле.

«Гран-при Эмилия-Романьи» должен был состояться с 19 по 21 мая, но был отменен из-за сильных ливней и наводнения.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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