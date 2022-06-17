Леклер: «Мы не в лучшем положении. Что касается замены силовой установки, обсуждение продолжается»

Леклер высказался о возможном штрафе на «Гран-при Канады» за перерасход компонентов

Шарль Леклер высказался о возможном штрафе на «Гран-при Канады» за перерасход элементов силовой установки.

Ранее «Феррари» сообщила, что двигатель на машине Леклера, на которой он выступал на «Гран-при Баку», не подлежит восстановлению. Это будет уже четвертая замены турбины по счету.

«Мы не в лучшем положении. Что касается замены силовой установки, обсуждение продолжается. Мы постараемся оттянуть решение, насколько это возможно. Решение еще не принято. Надо выбрать лучшую трассу для получения штрафа, если он последует. В Монреале обгонять довольно просто. Однако на ближайших трех или четырех треках тоже легко обгонять», — приводит слова Леклера RacingNews365.com.

Пилот «Феррари» дважды свходил с гонок из-за проблем с силовой установкой — в Испании и Азербайджане. Если на болид Шарля установят новую турбину, он потеряет десять позиций на стартовой решетке.

С 17 по 19 июня в Монреале пройдет «Гран-при Канады».