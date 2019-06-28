Шарль Леклер: "В Австрии "Феррари" будет сложно навязать борьбу "Мерседесу"

Пилот "Феррари" Шарль Леклер считает, что в Австрии вряд ли его команда сможет навязать борьбу "Мерседесу". В восьми предыдущих гонках побеждали только пилоты "Мерседеса".

– Думаю, что сейчас им сложно навязать борьбу, – цитирует F1i Леклера. – Они кажутся очень и очень быстрыми. Если у них не будет проблем, бросить им вызов тяжело. Во Франции мы сделали все, что могли, но не сумели их обойти.

Трасса в Австрии мне очень нравится. Кажется, она подходит нам лучше, чем французская. Постараемся сократить отставание от "Мерседеса". Хотя разрыв еще слишком велик.