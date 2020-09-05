Шарль Леклер: «Трудно пережить такой провал «Феррари» в Италии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями от выступления команды в квалификации «Гран-при Италии». Он занял 13-е место, а его партнер Себастьян Феттель стал 17-м.

«Конечно, мы ожидали чуть большего, — цитирует Леклера Motorsport.com. — Мы знали, что Спа, Монца и, возможно, еще одна трасса в будущем наименее подходят нашим машинам. Это тяжело, когда ты проезжаешь круг без ошибок и все равно оказываешься только 13-м. Но сейчас это наше реальное положение, мне остается лишь выжимать максимум из этой машины.

Конечно, особенно трудно пережить такой провал здесь, на родине команды в Италии. Но нам остается только работать. Возможно удастся что-то изменить к уик-энду в Муджелло, это же тоже Италия, тоже родной «Гран-при» для «Феррари».

В общем надеюсь увидеть свет в конце тоннеля на следующей гонке. Прошлый и этот уик-энд для нас стали очень тяжелыми, но мы пробуем что-то изменить в машине. Пока у нас ничего не выходит. Но мы продолжаем стараться и верим, что и у нас настанут лучшие дни».

Поул завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Гонка состоится 6 сентября и начнется в 16.00 по московскому времени.