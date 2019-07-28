Шарль Леклер: "Такого асфальта на трассе "Формулы-1" быть не должно"

Пилот "Феррари" Шарль Леклер раскритиковал покрытие зон безопасности на трассе в Хоккенхайме. В гонке "Гран-при Германии" монегаск вылетел в предпоследнем повороте в дождевых условиях. На этом же участке ошибались и другие пилоты.

– Было очень скользко, – цитирует GPToday Леклера. – Я хочу сказать, что недопустимо делать такое покрытие в зоне безопасности, как в двух последних поворотах трассы. Это опасное покрытие. Моя ошибка сама по себе не была большой, но на таком покрытии невозможно контролировать машину. Конечно, это ни в коем случае не оправдывает мою ошибку. Только я несу за нее ответственность. Но такого асфальта на трассе "Формулы-1" быть не должно. Это очень плохо. Мне очень жаль.