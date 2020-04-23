Шарль Леклер: «Привыкну к любому напарнику, но буду счастлив, если Феттель останется в «Феррари»»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о взаимоотношениях с партнером по команде, четырехкратным чемпионом «Формулы-1» Себастьяном Феттелем, который ранее отказался продлевать соглашение с итальянской командой.

— Я рад, что гоняюсь с Себом в одной команде, — цитирует Reuters Леклера. — У нас всегда были отличные взаимоотношения, даже несмотря на то, что на трассе у нас иногда возникали проблемы, как, например, в Бразилии (пилоты столкнулись в борьбе за позицию и были вынуждены завершить гонку после инцидента — прим. «СЭ»). У нас все хорошо, хоть со стороны это может быть не так заметно. Какое решение бы ни приняли в «Феррари», я буду его уважать. В конце концов, это моя работа. Я привыкну к напарнику, кем бы он ни был, но буду счастлив, если Себ останется.

Нынешний контракт Феттеля с «Феррари» действует до конца 2020 года. Ранее немец отклонил предложение продлить контракт с итальянской командой еще на год, поскольку хочет подписать более длительное соглашение.