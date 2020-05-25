Шарль Леклер: «Приход Сайнса не означает, что я стану первым номером «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о переходе в команду Карлоса Сайнса, который станет партнером монегаска с 2021 года.

— Конечно же, Карлос будет со мной сражаться и покажет свою скорость, — приводит L'Equipe слова Леклера. — Его приход не означает, что я становлюсь первым номером. Я считаю Сайнса отличным гонщиком, он продемонстрирует это тем, кто этого еще не понимает. Для меня его переход — большой вызов. Феттель меня многому научил, я счастлив, что мне довелось выступать вместе с таким опытным пилотом, но с Сайнсом все будет по-другому.

Ранее «Феррари» объявила о том, что после 2020 года Себастьян Феттель покинет команду, а его место займет Карлос Сайнс из «Макларена».