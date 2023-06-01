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Сегодня, 18:12

Леклер: «Любой пилот «Ф-1» был бы рад Хэмилтону в качестве напарника»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

«Был бы рад приходу Хэмилтона? Если отвечу «да», могу представить, что это пойдет в заголовки всех газет. Льюис — невероятный гонщик, он достиг очень многого. Думаю, любой пилот на решетке был бы рад Льюису в качестве напарника — каждый может многому у него научиться. Но, повторюсь, я счастлив там, где я нахожусь, и с Карлосом у нас тоже прекрасные отношения.

Все хотят быстрого напарника. Мы в «Формуле-1? и любим соревноваться с лучшими. Но не хочу этим сказать, что мой партнер не быстрый — Карлос чрезвычайно быстрый гонщик. Не я принимаю решение, так что посмотрим», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Ранее сообщалось, что скудерия якобы готова пригласить Хэмилтона в команду. Он должен заменить в «Феррари» Карлоса Сайнса и выступать в паре с Леклером.

 
Мик Шумахер и&nbsp;Льюис Хэмилтон. Мик Шумахер впервые сядет за руль болида «Мерседес». Теперь Хэмилтон покинет команду?

 

Формула-1
Мерседес
Феррари
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
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