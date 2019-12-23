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Шарль Леклер: «Очень счастлив остаться в «Феррари»

15:14
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал подписание нового контракта с командой. Соглашение будет действовать до 2024 года.

— Я очень счастлив остаться в «Феррари», — цитирует гонщика официальный сайт команды. — Прошлый сезон, когда я выступал за одну из самых выдающихся команд «Формулы-1» — это был год мечты для меня. С нетерпением жду того, что после напряженного и захватывающего 2019 года наши отношения с командой станут еще более прочными. Хочу увидеть, что принесет нам будущее. Не могу дождаться следующего сезона.

Детали сделки не указаны. По информации La Gazzetta dello Sport, его зарплата составит около 9 млн евро за сезон — это в три раза больше, чем он получал. В завершившемся сезоне Леклер стал четвертым в итоговом рейтинге, опередив партнера по «Феррари» Себастьяна Феттеля. 22-летний монегаск набрал 24 очка.

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