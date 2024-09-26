Леклер: «Если соперники будут ошибаться, у «Феррари» будет шанс в борьбе за Кубок конструкторов»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил шансы своей команды на победу в Кубке конструкторов в сезоне-2024.

«Если мы продолжим стабильно выступать и не будем слишком часто упускать хорошие возможности, то надеюсь, что в конце сезона при подсчете очков у нас их будет достаточно для победы в Кубке конструкторов. При этом я не думаю, что по чистой скорости мы готовы бороться за титул. Я не вижу нас в этой борьбе, но если соперники будут часто ошибаться, у нас появится шанс.

Несмотря на то, что последние гонки сложились удачно для нас, я всегда говорил, что нужно быть осторожными с ожиданиями. «Макларен» по-прежнему лучше нас. На некоторых трассах мы будем близки по скорости, но на других у соперников будет преимущество. До этапа в Сингапуре мы были близки по скорости, при этом наш болид никогда не был самым быстрым, возможно, за исключением гонки в Монако», — приводит Motorsportweek слова Леклера.

После 18 этапов сезона-2024 «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов с 441 очком. Лидером является «Макларен» (516 очков), на второй строчке — «Ред Булл» (475).

До конца сезона-2024 в «Формуле-1» осталось 6 гонок. Следующий этап пройдет с 18 по 20 октября на трассе в Остине (США).