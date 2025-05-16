Леклер надеется на чудо в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сомневается, что команда сможет занять лидирующие позиции в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

В пятницу в первой практике 27-летний монегаск показал 12-й результат. Во второй тренировке он стал шестым.

«Считаю, мы опять быстры в гоночном режиме. Однако «Мерседес» и «Ред Булл» всегда находят дополнительную скорость в квалификациях, а мы нет. К сожалению, кажется, что сейчас снова то же самое, хотя не хочу быть пессимистом. Неправильно так говорить, но, если откровенно, у меня ощущение, что будет очень тяжело попасть на первый ряд. Цель — выступить как можно лучше. Надеюсь, мы сможем сотворить чудо и попасть даже на первый ряд. Но если будет второй ряд, мы это примем», — приводит FormulaPassion.it слова гонщика.

Ранее стюарды ФИА оштрафовали «Феррари» на пять тысяч евро за изменение давления в шинах на машине Леклера во время первой практики «Гран-при Эмилии-Романьи».

В субботу состоится третья тренировка и квалификация. Основная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16.00 по московскому времени.