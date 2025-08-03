Пилот «Феррари» Леклер: «На «Гран-при Венгрии» машина была просто неуправляема»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил неудачу команды в гонке «Гран-при Венгрии».

«Я, видимо, поторопился с суждениями, поскольку, покинув машину, узнал больше деталей о том, что произошло. Я думал, мы обсуждали кое-что другое, но, к сожалению, возникла проблема с шасси. Мы разберемся с ней, чтобы это больше не повторилось. Лучше я себя от этого не чувствую, так как сражался за победу, а потом возникли эти проблемы, машина была просто неуправляема. Проблема возникла примерно на 40-м круге, а затем становилось все хуже и хуже.

Очень неприятно, когда все под контролем, когда у машины есть темп, необходимый для победы, а потом ты оказываешься ни с чем. Мы даже не на подиуме», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Леклер, выигравший квалификацию, занял четвертое место в гонке.