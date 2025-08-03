Формула-1
3 августа, 19:56

Пилот «Феррари» Леклер: «На «Гран-при Венгрии» машина была просто неуправляема»

Ана Горшкова
Корреспондент

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил неудачу команды в гонке «Гран-при Венгрии».

«Я, видимо, поторопился с суждениями, поскольку, покинув машину, узнал больше деталей о том, что произошло. Я думал, мы обсуждали кое-что другое, но, к сожалению, возникла проблема с шасси. Мы разберемся с ней, чтобы это больше не повторилось. Лучше я себя от этого не чувствую, так как сражался за победу, а потом возникли эти проблемы, машина была просто неуправляема. Проблема возникла примерно на 40-м круге, а затем становилось все хуже и хуже.

Очень неприятно, когда все под контролем, когда у машины есть темп, необходимый для победы, а потом ты оказываешься ни с чем. Мы даже не на подиуме», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Леклер, выигравший квалификацию, занял четвертое место в гонке.

  • Niikiitic

    Пипец, жаль Леклера

    17.08.2025

  • Alex Stas

    феррари не лошади, а лошары

    03.08.2025

  • Millwall82

    видимо на секунды глянул, 48 секунд это более половины трассы (круга), даже в не Леклере дело, а в самой Феррари, какие-то глупцы говорят что ошиблись со стратегией, подобное отставание это 2 пита, как бы он не ехал, какую стратегию не применил, он бы проиграл 2 Макларен. Даже если бы был 1 пит, то его как стоячего объехал бы Пиастри (как и было в гонке), но шины бы просто не выдержали. В болиде дело, как монегаск бы не старался. И не показывал аномальные поулы и солидную гонку в первой половине гонки. Макларены в этом сезоне в другой лиге. Именно в гоночных условиях и под универсальность настроек под все трассы, хоть на прямых порой и проигрывают, на поворатах уже разница для всех ощутима.

    03.08.2025

