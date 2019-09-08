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Шарль Леклер — о победе на «Гран-при Италии»: «Сбылась моя мечта»

18:18
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями после победы на «Гран-при Италии».

— Невероятная гонка. Я еще никогда так не уставала. Ведь я так хотел победить именно в Италии. Сбылась моя мечта, — цитиурет гонщика Autosport.

Прошла всего неделя после моей первой победы. Но, честно скажу, после Монцы я испытываю гораздо более сильные эмоции. Даже не могу описать их словами.

По ходу гонки допустил несколько ошибок. Но мне все равно удалось удержать первое место. К счастью, соперники не успели воспользоваться моими оплошностями.

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