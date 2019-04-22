Шарль Леклер: "Никогда не думал о звездном статусе"

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер ответил на вопрос, задумывается ли он о том, что становится звездой "Формулы-1".

- Я никогда об этом не думал, – цитирует Леклера сайт Motorsport.com. – Посмотрим, как пойдет, но не думаю, что к этому можно подготовиться. Если так получится, то это хорошо для меня. Это будет значить, что я хорошо работаю за рулем. Всегда приятно слышать комплименты от Льюиса, или Себа, или от великих людей из нашего спорта. Слышать это приятно, но я не слишком много об этом думаю. Просто пытаюсь стать лучше с каждой гонкой и сосредоточиться на своих слабостях, проявившихся в последней гонке. И исправить их.

Шарль Леклер занимает пятое место в зачете пилотов, имея в активе 36 очков.

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