Шарль Леклер: «Не мог представить, что в этом сезоне буду сражаться за подиум»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что хотел бы попасть на подиум по итогам сезона.

— Третье место в личном зачете стало бы чем-то невероятным, — цитирует Леклера crash.net. — В прошлом году я бился за 13-е место и не мог себе представить, что в этом сезоне буду сражаться за подиум. Так что в качестве личного достижения месту в тройке я был бы очень рад.

Леклер стал четвертым на «Гран-при» США, который завершился 4 ноября. За две гонки до конца сезона монегаск занимает третье место в общем зачете, опережая пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена на 14 очков.