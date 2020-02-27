Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о результатах предсезонных тестов. По его словам, команда улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом и научилась более качественно и быстро проходить резкие повороты на трассе.

— Третий сектор здесь является наиболее техничным участком, и я вполне уверен, что мы прибавили по сравнению с прошлым годом, новая машина способна быстрее проходить эти повороты, — цитирует слова Леклера Grandprix247. — Думаю, наша наиболее сильная сторона — это скорость на поворотах. И в этом смысле мы сумели достичь своей цели. Нужно еще подождать и понять, на что способна машина в целом, но повороты мы проходим быстрее, чем в прошлом году, это не может не радовать. Однако нам нужно продолжать работать.

Полагаю, с каждой машиной команда старается найти баланс. Баланс между квалификацией и гонкой, чтобы выжимать из болида максимум. Пока мы пробуем различные варианты настроек. У нас начало появляться представление о том, к какому балансу нам нужно стремиться с новой машиной. И нужно будет доработать этот баланс к последнему дню, чтобы быть готовыми к Мельбурну.

Есть ли у «Феррари» трудности с темпом? Нет-нет, определенно нет. Мы просто заняты своими делами, стараясь сделать как можно больше и не обращаем внимания на мнения со стороны. Не могу говорить за других, но я почти наверняка уверен, что три ведущие команды пока не показали свои истинный потенциал.

Вторые предсезонные заезды в Барселоне пройдуи с 26 по 28 февраля.

«Гран-при» Австралии состоится 15 марта в Мельбурне. Тренировочные и квалификационные заезды назначены на 13 и 14 марта.