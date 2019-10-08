Шарль Леклер: «Нам с Феттелем» нужен компромисс

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал об отношениях с партнером по команде Себастьяном Феттелем.

— Я нацелен обогнать Себа, а он — меня, — цитирует Леклера Motorsport. — Но интересы команды всегда имеют приоритет. Так что да, нам всегда нужен компромисс.

— Но ведь противостояние с напарником важнее всего...

-Это так. Ведь парень из твоей команды — единственный. у кого есть точно такая же машина, как у тебя. Так было, и так будет. И моя цель, как, думаю, и у любого пилота — опередить напарника.