Шарль Леклер: "На последнем круге я допустил ошибку"

Пилот "Феррари" Шарль Леклер остался доволен квалификацией "Гран-при Китая". Монегаск показал четвертый результат.

– Я доволен, потому что после третьей практики был немного растерян, – цитирует AFP Леклера. – Тогда ощущал дискомфорт в работе с машиной. Но мы правильно скорректировали настройки. У меня был шанс выступить и лучше, но на последнем круге допустил ошибку. С этой точки зрения разочарован, конечно. Мы постараемся завтра догнать "Мерседес". Я не удивлен их уровнем. Они сильны весь уик-энд. Особенно Боттас.