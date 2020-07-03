Шарль Леклер: «На 99 процентов уверен, что этот сезон будет сложнее прошлого»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил шансы команды на «Гран-при Австрии» и поделился мнением о перспективах болида в сезоне-2020.

— Нашу команду ожидает сложный сезон, — цитирует Motorsportweek Леклера. — Просто не будет. У нас все еще остаются вопросы, нужно дождаться квалификации, чтобы уверенно говорить о каких-то шансах. В любом случае, мы на 99 процентов уверены, что будет сложнее, чем в прошлом году. На тестах болид показывал совсем не те результаты, на которые мы надеялись, особенно в плане квалификационного темпа. Дальше произошла ситуация с вирусом, все базы были закрыты. У нас не было много времени на то, чтобы заново все проанализировать. Мы приняли решение сделать небольшой шаг назад, чтобы разобраться с возникшими проблемами. Какие-то изменения произойдут только к гонке в Будапеште.

«Гран-при Австрии», открывающий сезон-2020 в «Формуле-1», пройдет с 3 по 5 июля.