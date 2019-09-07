Шарль Леклер: «Мы не собирались устраивать хаос в конце квалификации»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, выигравший квалификацию «Гран-при Италии», отрицает, что его команда спровоцировала хаос в конце заездов. Из-за нежелания пилотов в третьем сегменте ехать первыми на быстрый круг на последнюю решающую попытку до окончания времени квалификации успели уехать только двое: Леклер и Карлос Сайнс.

— Я очень доволен победой. Приятно видеть столько болельщиков «Феррари», — цитирует F1i Леклера. — Но очень жаль, что в конце возник этот хаос. Феттель тоже мог побороться за победу. Очевидно, что мы не хотели жертвовать одной машиной ради другой. План состоял в том, чтобы в первой попытке Феттель создал для меня слипстрим, а во второй я должен был сделать это для него. Но возник большой беспорядок. «Макларен» и «Рено» почти остановились посреди трассы, и нам некуда было деваться. Феттель обошел меня, потому что мы понимали, что время поджимает. Я оставался в основном позади него до последнего поворота. Я все же смог обойти его, но времени для быстрого круга у нас не было. Это обидно. Но вряд ли я мог сделать что-то лучше.

Конечно, это не было сделано нами преднамеренно. Многие хотели ехать, но две машины ехали бок о бок на скорости 20 км/ч, и мы не могли их обойти. Такого быть не должно.