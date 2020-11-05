Шарль Леклер: «Мерседес»? Я лучше останусь в «Феррари» и помогу команде вернуться на вершину"

Пилот «Феррари» Шарль Леклер исключил возможность перехода в «Мерседес».

— «Мерседес» делает отличную работу, я уважаю достижения этой команды, — приводит GrandPX слова Леклера. — Тем не менее, я предпочту остаться в «Феррари» и помочь этой команде вернуться на вершину. Я выступаю за «Феррари» и горжусь этим. Это легендарная команда. Все, чего я хочу — чтобы наша машина вернулась на топ-уровень, и я уверен, что мы сможем добиться успеха.