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Шарль Леклер: «Мерседес»? Я лучше останусь в «Феррари» и помогу команде вернуться на вершину"

11:28
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер исключил возможность перехода в «Мерседес».

— «Мерседес» делает отличную работу, я уважаю достижения этой команды, — приводит GrandPX слова Леклера. — Тем не менее, я предпочту остаться в «Феррари» и помочь этой команде вернуться на вершину. Я выступаю за «Феррари» и горжусь этим. Это легендарная команда. Все, чего я хочу — чтобы наша машина вернулась на топ-уровень, и я уверен, что мы сможем добиться успеха.

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